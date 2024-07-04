 

Первые 50 россиян вышли на свободу по «окрошечной амнистии»

04.07.2024, 13:33, Разное
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По инициативе уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой из мест заключения освобождены первые 50 осуждённых по статье УК РФ за надругательство над рецептами приготовления традиционных блюд русской кухни.

Все правонарушители были пойманы с поличным во время приготовления окрошки на кефире вместо кваса, как требует законодательство.

– Сегодня мы досрочно выпускаем на свободу лиц, осужденных в 2020 году на сроки 5-7 лет, – рассказала омбудсмен. – Они осознали всю тяжесть своего проступка и больше не будут использовать кефир.

Москалькова анонсировала, что в ближайшие годы «окрошечная амнистия» затронет ещё 300 человек, приговоры которым были вынесены в 2021-2022 годах. Однако на этом правозащитница останавливаться не собирается. Уже этой осенью надругательство над рецептами приготовления традиционных блюд русской кухни может будет декриминализовано путём перевода статьи из уголовной в административную.

– С рассмотрения декриминализации окрошки на кефире начнётся осенняя сессия Госдуры… Простите, Госдумы. В тюрьму отправлять никого не будем: реальные сроки по уже вынесенным приговорам заменим условными, а в дальнейшем нарушение будет караться штрафом или общественными работами, – подытожила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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