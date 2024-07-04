 

В Удмуртии ребенок устроил возгорание, пока родителей не было дома

04.07.2024, 12:15, Разное
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В Удмуртии четырехлетний мальчик поджег квартиру, пока за ним не присматривали. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Глазове. Отец двойняшек оставил детей со знакомой, отправившись на работу. В тот момент, когда жительница заснула, мальчик нашел зажигалку и поджег белье, которое лежало на гладильной доске.

Во время пожара никто не пострадал. Жильцы дома быстро среагировали на происшествие и эвакуировались на улицу. Трое человек были спасены сотрудниками МЧС.

Как отметили в ведомстве, пожар был потушен на площади 14 квадратных метров. Представители МЧС напомнили, что зажигалки и спички необходимо хранить в недоступном для детей месте.


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