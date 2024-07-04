Житель Костромской области тайно поставлял в московские кофейни зёрна из помёта бурых медведей

В 2022 году владелец базы отдыха в Костромской области, Андрей Староверов, вдохновившись идеей изготовления российской версии копи-лювак из экскрементов лесных кошек, наладил промышленное производство уникальных кофейных зёрен из помёта бурого медведя.

По словам владельца, желудок бурого медведя не может переварить кофейное зерно, и оно выходит практически нетронутым.

– Просто так мишки кофейные зёрна не едят, я подмешиваю им зерна в кормежку, как правило, в субпродукты оленины, свинины, кабанины – сказал владелец. – Лично я этот кофе никогда не пил, но я созванивался с теми, кто его продает в Москве, говорят, отличается необычным зверским вкусом.

Наладить бизнес-процессы хозяину медведей, помогал внук, который учится в МГУ и часто посещает московские кофейни. Два года «медвежьи» кофейные зёрна из Костромской области оптом поставлялись в популярные московские учреждения. Выявить обман помогла лишь случайность, когда бариста обнаружил пуговицу в пакете с зёрнами – она не переварилась в желудке косолапого после нападения на заблудившегося в лесу туриста.

Специалисты Роспотребнадзора, проведя экспертизу кофейных зёрен, поразились зашкаливающей дозе кофеина – она была в 15 раз выше нормы. Также они обнаружили частицы ткани одежды. Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и оперативно вышла на след поставщика. В ведомстве заявили, что медведица Лариса и двое детёнышей обитают и эксплуатируются без разрешения уполномоченного органа, при этом ветеринарное обследование не проходили, в качестве индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы.

– В настоящее время возбуждены уголовные и административные дела в отношении фигурантов дела, – заявили в УМВД России по Костромской области. – Медведей разместили в СИЗО, а владельца отправили в ближайший зоопарк.

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