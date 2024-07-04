 

Экс-премьер Швеции – победа России на Украине грозит кошмаром Европе и США

04.07.2024, 11:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Десятки миллионов украинских беженцев, изменение политического ландшафта Европы, увеличение расходов на оборону, опасная конфронтация с Россией и упадок авторитета США — всё это, по словам бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, ожидает Запад в случае победы Москвы в украинском конфликте. В интервью CNN политик подтвердил, что такой исход войны станет «кошмаром» для Европы и США.

ВЕДУЩАЯ: Я хочу поговорить о том, что вы недавно написали, а именно — что будет поставлено на карту, если Украина проиграет. Вы говорите, что это будет иметь значительные последствия не только для Украины, но, что интересно, и для России, и для Европы. 

Сейчас я хочу сосредоточится на последствиях для Европы. По вашим словам, это будет кошмаром с точки зрения количества беженцев, которых придётся принимать Европе, и расходов на оборону. 

КАРЛ БИЛЬДТ, бывший премьер-министр Швеции: Совершенно верно. Это действительно будет иметь очень плохие последствия. Если они победят Украину в том смысле, в котором они всё ещё хотят это сделать, мы получим несколько десятков миллионов беженцев. Политическая ситуация в Европе претерпит значительные изменения. Мы будем вынуждены значительно увеличить расходы на оборону, возможно, вдвое по сравнению с тем, что мы тратим сегодня. И это создаст конфронтацию (с Россией. — ИноТВ), которая будет иметь очень большое значение для европейской безопасности. Кроме того, глобальное последствие будет заключаться в том, что это станет очень чётким признаком упадка американской мощи во всём мире.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.


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