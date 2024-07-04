Рупор кремлевской пропаганды: Грунт является доказетельством!

Для любителей "луносрача".

Глава Роскосмоса Борисов заявил, что американцы летали на Луну, а переданный ими грунт является подлинным лунным грунтом.

Понятное дело, что споры на тему "летали/не летали" никуда не денутся.

На тему "Лунной гонки" рекомендую к просмотру отличный цикл писателя Сурена Цормудяна "Мимо Луны". (https://www.youtube.com/watch?v=P0RwGg2b1xg) Там очень подробно разбирается в том числе и вся окололунная политическая тематика, помимо собственно технических вопросов организации полетов на Луну. Один из наиболее дотошных циклов на тему.

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