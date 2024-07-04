 

Американский журналист Такер Карлсон планирует записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским

04.07.2024, 11:05, Разное
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Знаменитый журналист Такер Карлсон рассказал, что планирует записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Видимо, скоро нам удастся записать интервью с Зеленским. Мы к этому шли два года, а после февральского интервью с Путиным работали особенно интенсивно. Наша цель — донести до американцев крайне важную информацию о конфликте, серьезно влияющем на их страну», — пояснил Карлсон.

Журналист рассказал, что надеется, что встреча с Зеленским состоится в ближайшее время.

В последнее время Карлсон записал ряд нашумевших интервью с известными личностями. Среди его собеседников были президент РФ Владимир Путин, основатель Telegram Павел Дуров и философ Александр Дугин. Также Карлсон прокомментировал освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявив, что тот «повлиял на ход истории». Ранее Карлсон сомневался в умственных способностях вице-президента США.


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