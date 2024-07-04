Атака на кандидата во Франции в преддверии второго тура выборов

В департаменте О-де-Сен во Франции произошло нападение на представителя правительства Приску Тевено и активистов партии “Возрождение”. Группа лиц атаковала их во время расклейки предвыборных плакатов перед вторым туром парламентских выборов. Инцидент подтвердил премьер-министр Габриэль Атталь.

По информации издания Le Parisien, четверо нападавших атаковали Тевено и ее команду в коммуне Медон. Заместителя Тевено Виржини Ланло и одного из активистов сбили с ног на самокате, в результате чего оба были госпитализированы. Полиция задержала четверых подозреваемых, один из которых совершеннолетний, остальные — несовершеннолетние. Тевено подала жалобу в полицию.

В первом туре выборов Тевено получила 39,9% голосов в 8-м избирательном округе департамента и прошла во второй тур. Выборы прошли в два тура: 30 июня и 7 июля 2024 года соответственно. Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены в июне 2024 года после роспуска Национального собрания президентом Эммануэлем Макроном, последовавшего за выборами в Европарламент, на которых крайне правые во Франции обошли правящую коалицию. Впоследствии 218 французских политиков сняли свою кандидатуру с выборов.