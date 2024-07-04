 

Атака на кандидата во Франции в преддверии второго тура выборов

04.07.2024, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В департаменте О-де-Сен во Франции произошло нападение на представителя правительства Приску Тевено и активистов партии “Возрождение”. Группа лиц атаковала их во время расклейки предвыборных плакатов перед вторым туром парламентских выборов. Инцидент подтвердил премьер-министр Габриэль Атталь.

По информации издания Le Parisien, четверо нападавших атаковали Тевено и ее команду в коммуне Медон. Заместителя Тевено Виржини Ланло и одного из активистов сбили с ног на самокате, в результате чего оба были госпитализированы. Полиция задержала четверых подозреваемых, один из которых совершеннолетний, остальные — несовершеннолетние. Тевено подала жалобу в полицию.

В первом туре выборов Тевено получила 39,9% голосов в 8-м избирательном округе департамента и прошла во второй тур. Выборы прошли в два тура: 30 июня и 7 июля 2024 года соответственно. Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены в июне 2024 года после роспуска Национального собрания президентом Эммануэлем Макроном, последовавшего за выборами в Европарламент, на которых крайне правые во Франции обошли правящую коалицию. Впоследствии 218 французских политиков сняли свою кандидатуру с выборов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Житель Костромской области тайно поставлял в московские кофейни зёрна из помёта бурых медведей

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Грунт является доказетельством!

04.07 / Американский журналист Такер Карлсон планирует записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским

04.07 / Ученые назвали причины повышенного потоотделения

04.07 / «Я бы ушёл, но не знаю, где тут выход» – Байден ответил своим критикам

04.07 / Кардиолог перечислил нетипичные болевые проявления инфаркта миокарда

04.07 / Создание «цифрового загробного мира» обеспокоило Греческую митрополию

04.07 / Врач-реабилитолог: Дневная сонливость как возможный признак сердечной недостаточности

04.07 / Женщина рассказала о своем «путешествии на тот свет» во время комы

04.07 / Мнение «аналитика»: О наконец-то решительном президенте… Всё, больше никаких «красных линий»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика