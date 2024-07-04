 

Ученые назвали причины повышенного потоотделения

04.07.2024, 11:05, Разное
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Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что определенные продукты, такие как перец, чеснок и лук, могут вызывать резкий и неприятный запах пота. Также она упомянула, что фасоль и свинина обладают аналогичными свойствами. Кроме того, Лебедева указала, что курение и алкоголь могут привести к отталкивающему запаху тела.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева выделила другие факторы, которые могут вызывать повышенное потоотделение. Это, в частности, сильные эмоциональные переживания, интенсивные тренировки, высокая температура и влажность, гипертиреоз, диабет, инфекции и лихорадка, менопауза, наследственность и прием некоторых лекарственных препаратов.

Для уменьшения потоотделения врачи рекомендуют отказаться от синтетической одежды, выбирать натуральные ткани, тщательно соблюдать гигиену, а также регулярно мыть и стричь волосы в подмышках.


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