 

«Я бы ушёл, но не знаю, где тут выход» – Байден ответил своим критикам

04.07.2024, 9:33, Разное
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Президент США Джозеф Байден, выступая перед членами ЦК Демократической партии США, ответил тем своим однопартийцам, которые считают, что президенту следует подать в отставку.

Американский лидер заявил, что с радостью бы ушёл, но «не знает, где тут выход».

Для более наглядной демонстрации своих слов Байден какое-то время ходил по сцене в поисках выхода и разводил руками. После этого на сцену вышла вице-президент Камала Харрис и заверила присутствующих, что Джо Байден и не обязан знать, где находится выход, поскольку «Америка достаточно сильна, чтобы проделать его в любом удобном месте». Байден ещё какое-то время стоял на сцене, задумчиво вглядываясь в пространство над головами собравшихся, после чего его увела со сцены служба охраны.

– Президент должен решать глобальные вопросы, а не искать двери, – говорит Харрис. – Он должен быть в состоянии направлять нацию, а не подниматься по лестницам. Я слышала, что в России Владимир Ленин до сих пор номинально входит в состав правительства, хотя давно лежит в мавзолее, и именно поэтому его не хоронят. Мы ничем не хуже русских.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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