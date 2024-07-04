Кардиолог Сергей Васильев перечислил нетипичные болевые проявления инфаркта миокарда

Кардиолог Сергей Васильев перечислил нетипичные болевые проявления инфаркта миокарда. По его словам, инфаркт может маскироваться под боль в нижней челюсти.

Также болевые ощущения при развитии инфаркта могут локализоваться в плече, руке или в области лопатки. Кардиолог подчеркнул, что наиболее типичным симптомом при инфаркте остается боль в груди.

Кроме того, инфаркт может протекать и безболезненно или проявляться внезапным недомоганием в виде резкой слабости, потливости, обморока, сильного беспокойства, страха или паники.

При возникновении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда медиков необходимо помочь пострадавшему присесть или прилечь, ослабить тугую и сдавливающую одежду и, по возможности, успокоить его.