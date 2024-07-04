 

Создание «цифрового загробного мира» обеспокоило Греческую митрополию

04.07.2024, 8:48, Разное
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Выступая на ежегодной конференции журнала Economist в Афинах, митрополит Анфим участвовал в дискуссии о границах искусственного интеллекта и создании цифровой загробной жизни. Он отметил, что сейчас активно обсуждается концепция «нейрокладбищ», где возможно общение с цифровыми аватарами усопших.

Анфим выразил понимание потребности одиноких людей в общении с ушедшими близкими, однако выразил опасения, что в долгосрочной перспективе подобные технологии могут лишь продлить боль утраты.

Митрополит подчеркнул, что «цифровая загробная жизнь» приведет к потере настоящего и ввергнет человечество в «процесс замещения», где не останется места для реального человека. Он также отметил, что православное богословие рассматривает все науки как продолжение творческого труда Бога.


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