Создание «цифрового загробного мира» обеспокоило Греческую митрополию

Выступая на ежегодной конференции журнала Economist в Афинах, митрополит Анфим участвовал в дискуссии о границах искусственного интеллекта и создании цифровой загробной жизни. Он отметил, что сейчас активно обсуждается концепция «нейрокладбищ», где возможно общение с цифровыми аватарами усопших.

Анфим выразил понимание потребности одиноких людей в общении с ушедшими близкими, однако выразил опасения, что в долгосрочной перспективе подобные технологии могут лишь продлить боль утраты.

Митрополит подчеркнул, что «цифровая загробная жизнь» приведет к потере настоящего и ввергнет человечество в «процесс замещения», где не останется места для реального человека. Он также отметил, что православное богословие рассматривает все науки как продолжение творческого труда Бога.