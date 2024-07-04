 

Врач-реабилитолог Агапкин: Дневная сонливость как возможный признак сердечной недостаточности

04.07.2024, 8:48, Разное
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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин обращает внимание на то, что дневная сонливость, возникающая даже при достаточном ночном сне и отсутствии стресса, может быть сигналом проблем с сердцем. Особенно характерна для сердечной патологии интенсивность сонливости, с которой невозможно бороться.

“Например, одним из симптомов хронической сердечной недостаточности является именно дневная сонливость, когда человек буквально может уснуть стоя”, – поясняет специалист.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская отмечала, что дневная сонливость может также свидетельствовать об эндокринных заболеваниях и других нарушениях.


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