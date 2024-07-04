Женщина рассказала о своем «путешествии на тот свет» во время комы

Удивительная история 24-летнего графического дизайнера из Гватемалы Мариандри Карденас вызывает восхищение и недоумение.

После почти смертельного приступа астмы, из-за чего она оказалась в состоянии комы, Мариандри утверждает, что она не только выжила, но и столкнулась лицом к лицу с самим творцом, пишет The Daily Star.

– Я перестала быть на Земле и оказалась где-то еще, – рассказывает она о том моменте, когда внезапно начала задыхаться. Спасение пришло в последнюю минуту, когда она смогла отправить сообщение своей семье, прежде чем потерять сознание.

В больнице врачи боролись за ее жизнь. Последнее, что она услышала, была фраза медсестры или врача «она ушла от нас». И в мгновение ока я перестала быть на Земле и появилась где-то в другом месте».

Мариандри говорит, что она оказалась в месте, «полном света, но без солнца, луны или звезд». Женщина рассказала, что там она сидела за длинным столом, уставленным невиданными лакомствами, в окружении существ света, которые общались мысленно.

– Я не помнила своей прошлой жизни… Я испытала величайшую любовь ко всем этим существам света, – продолжает она. По ее словам, перед ней сидел сам Бог, «величайший свет», который освещал все пространство.

Этот опыт, который для Мариандри длился три часа, но на Земле занял три дня, закончился, когда она вышла из комы. Мариандри утверждает, что это было не галлюцинацией, а реальным опытом, предназначенным для нее Богом, чтобы «показать, что происходит после смерти».

Сегодня Мариандри полностью оправилась от инцидента и продолжает верить в свою встречу с Богом.