Мнение «аналитика»: О наконец-то решительном президенте… Всё, больше никаких «красных линий»?

Весьма интересные новости приходят из Астаны, где проходит саммит ШОС с участием давних друзей — Си Цзиньпина, Владимира Путина и Александра #Лукашенко. Похоже, китайский председатель приехал в казахскую столицу не просто так и не с пустыми руками. Такой вывод буквально напрашивается после того, как резко осмелел президент, как более грозной стала его риторика.

«Никаких „красных линий“ — удар всеми видами вооружений», — прозвучало из его уст в адрес Украины.

Вот только это сказал не Владимир #Путин, к разочарованию многих ура-патриотов.

#Беларусь развернула на границе с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы«Искандер», способные нести ракеты с ядерными боеголовками. Об этом честно заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это стало ответом на усиление активности украинских военных в районе государственных рубежей.

«На позиции выведены ракетные системы „Полонез“ и „Искандер“. Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — сказал Александр Лукашенко. И добавил, что помимо этого в состоянии высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси и России. Плюс пограничники и бойцы сил специальных операций усиленно охраняют границы и «направления движения вероятного противника», под которым белорусский лидер явно понимает украинцев.

Ведь именно Украину Александр Лукашенко прямо предостерёг от попыток спровоцировать столкновения на границе. «Никаких „красных линий“ — удар всеми видами вооружений по заранее определённым целям. Это мы предпримем», — подчеркнул он. Меж тем совсем недавно в Беларуси отрабатывали применение «Искандеров», которые передала #Россия. «Что, еще 1500 километров фронта надо открыть, — заявил белорусский лидер, обращаясь к киевским властям. — Да, нам непросто будет с россиянами потом „закрыть“ эту границу. Но ещё сложнее будет удержать эту границу украинцам».

Тут, конечно, самое примечательное — недвусмысленная угроза применить ЯО при любой «провокации» украинской стороны. При этом сама #Россия формально будет ни при чём: «удар всеми видами вооружений» по Украине нанесёт не она, и даже приказ отдаст не #Кремль. Ну и опять же о новом, 1500-километровом фронте для ВСУ сказано вполне ясно. А уж организовать casus belli при таком уровне военной напряжённости и взаимного недоверия, который сложился к настоящему дню, дело техники.

Как говорится, «малейшей искры достаточно». Уже многие в мире это понимают. Потому и транслируется сейчас такое обилие «мирных планов» — китайский, африканский, турецкий, бразильский. Даже из окружения Дональда Трампа исходят вполне себе прозрачные намёки.

С другой стороны, по законам подлости, театра и жанра, если на сцене появилось ружьё, оно обязательно выстрелит. Благо теперь есть и персонаж, готовый жахнуть.

И ведь бомбанёт-то этот получивший заряд решимости грозный картофельный президент?

Или солидные люди успеют договориться раньше и «украинский #кризис» притушить?

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