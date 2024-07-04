Мнение: Жги, господь!

Завтра в Москве уже обещают +36 градусов “тепла”. И это – в “самом северном мегаполисе мира”. По-своему это забавно, конечно. Пишу в период некоторой передышки – обещают грозу, тучки прикрыли солнце, появился даже некоторый ветер. Лепота! Нет, в 2010 такого не было: тогда солнце просто жарило непрерывно, как кем-то забытый включенным калорифер, два месяца подряд – и лишь сентябрь принес долгожданное освобождение.