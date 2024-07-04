 

Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Путина и Эрдогана

04.07.2024, 2:22, Разное
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В Казахстане идут переговоры Путина и Эрдогана.

1. Обсуждают Сирию и Украину. В случае с Сирией это вопрос переговоров Эрдогана с Асадом, а в случае с Украиной – перспективы китайского плана и отсылки к соглашениям в Стамбуле.
Протесты в Идлибе и других зонах оккупации, это в том числе отголосок возможной нормализации сирийско-турецкких отношений.

2. Путин в ближайшей перспективе посетит Турцию по приглашению Эрдогана. Ранее этот визит откладывался. В этом раз Эрдоган лично пригласил.

3. Объем торговли с турками будет расти и должен превысить 100 млрд. Турция по-прежнему остается одним из главных каналов по обходу западных санкций для России, а маржа с перепродажи российских товаров на Запад позволяет Турции облегчить бедственное положение в экономике. В этом плане экономическое сотрудничество является выгодным для обеих сторон, несмотря на все имеющиеся противоречия и трения.

Источник: Colonel Cassad


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