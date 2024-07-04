Мнение: Свобода слова – понятие условное

Теперь и в Америке

Весьма интересное сообщение от самого “Голоса Америки” (время какое пришло, несоветское – запрещенный Голос Америки мы теперь продвинуто читаем в запрещенном Фейсбуке, а не слушаем, как дураки, по запрещенным частотам сквозь помехи).

“Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани лишен в Нью-Йорке лицензии на адвокатскую деятельность. Апелляционный суд штата признал, что Джулиани солгал, утверждая, что президентские выборы 2020 года были украдены у его клиента – бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

Суд постановил что Джулиани «подрывал целостность избирательного процесса в стране» и «способствовал национальному раздору», а также «совершенно в этом не раскаивается».

Джулиани утверждал, что поражение Трампа на выборах в 2020 году стало результатом широкомасштабной фальсификации результатов голосования.

Сторонники Джулиани считают решение суда политически мотивированным”.

Собственно, как-то даже трудно (хотя прогрессивная общественность попытается, я в нее верю) охарактеризовать сие иначе как тупую и противоречащую всем законам США попытку попросту “заткнуть рот” критику режима. И это делается через суд! А как же, извините, свобода слова?

Вообще, звучит настолько диковинно, как будто постановление “О товарище Джулиани” где-то в Басманном суде писали, а вовсе не в Нью-Йорке. Или вообще на парткомиссии МГК КПСС. Формулировочки-то какие – заслушаешься. «Подрывал целостность избирательного процесса в стране», «способствовал национальному раздору»… И как вишенка на торте – “отказался разоружиться перед Партией”! Вопрос знатокам: а что, нынче в США есть такой состав преступления – «способствовал национальному раздору»? И «подрывал целостность»? Ты подумай…

Сближение Штатов с путинской РФ идет такими темпами, что этак скоро сольемся до неразличимости. “И коммунизм опять так близок, как в восемнадцатом году”.

UPD. Товарищи подсказали, что адвоката Джулиани на самом деле травят довольно давно и с поистине собачьим упорством, причем лишение адвокатской практики на общем фоне для него – не самая большая потеря. Вот, цитата:

“Суд в Вашингтоне обязал соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более $148 млн компенсации двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за вмешательство в выборы. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил председатель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Суд постановил, что Джулиани должен выплатить сотруднице избиркома и ее дочери, которых он обвинял в манипуляциях с бюллетенями, по $16 млн за клевету и по $20 млн за эмоциональный ущерб.

Также Джулиани присяжными был назначен штраф в размере $75 млн. По их мнению, он должен будет удержать самого экс-адвоката и других соратников Трампа от повторения «подобных клеветнических нападок в будущем», сообщает Politico.”

Именно травля, “шоб неповадно было”. Как в старину по русским книгам мы читали – барин в бешенстве орет на холопа: “РРАзорю!!”