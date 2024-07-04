 

Рупор кремлевской пропаганды: Китайские базы на Кубе

04.07.2024, 1:15, Разное
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Китайские базы на Кубе.

Китай продолжает укреплять свое присутствие на Кубе, размещая новые радиолокационные станции вблизи ключевых американских объектов. Согласно последним данным, новые станции появились в четырех районах: Бехукаль, Ваджай, Калабазар и Эль-Салао.

Эта новость вызвала серьезные опасения в США, где считают, что станции могут использоваться Китаем для перехвата конфиденциальной информации с американских военных баз, космодромов и судов. Американские эксперты подчеркивают, что станции обладают широким спектром возможностей и могут с легкостью отслеживать военную активность США в регионе.

@milinfolive (https://t.me/milinfolive/125257) – цинк

МИД Китая официально заявил, что эти объекты не ведут активной разведывательной деятельности против США.

Источник: Colonel Cassad


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