В Челябинске перекрытия рухнули на стройке футбольного манежа

В ходе строительных работ в Челябинске на пересечении Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев произошло обрушение купола спортивного сооружения. По предварительным данным, повреждены несущие конструкции перекрытия. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

На месте происшествия работают специальные службы, в том числе скорая помощь. В настоящее время ведется демонтаж обрушившихся балок. Представители подрядной организации уверяют, что инцидент не повлияет на срок сдачи объекта. Причины обрушения будут установлены в течение ближайшей недели, рассказали застройщики.

По неподтвержденным данным, обрушение произошло из-за падения крана на перекрытия. В момент инцидента в кабине крана находился рабочий, которому удалось благополучно покинуть ее. Согласно первоначальному плану, спортивный комплекс должен был быть сдан в эксплуатацию в 2025 году.