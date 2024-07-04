Путин и Эрдоган готовятся обсудить визит российского лидера в Турцию

Несмотря на существующие разногласия, РФ и Турция намерены урегулировать проблемные вопросы в двусторонних отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в рамках широкого сотрудничества неизбежно возникают трудности, что является нормой. По словам представителя Кремля, визит Владимира Путина в Турцию состоится, как только будет согласован график.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предстоящий визит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, что в июне этого года глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о приглашении Эрдогана Путину посетить республику. Министр подчеркнул, что после выборов в РФ и Турции есть вероятность возвращения к обсуждению этого вопроса в ближайшем будущем.

Кроме того, российский лидер ранее отметил важную роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.