 

Путин и Эрдоган готовятся обсудить визит российского лидера в Турцию

04.07.2024, 0:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на существующие разногласия, РФ и Турция намерены урегулировать проблемные вопросы в двусторонних отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в рамках широкого сотрудничества неизбежно возникают трудности, что является нормой. По словам представителя Кремля, визит Владимира Путина в Турцию состоится, как только будет согласован график.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят предстоящий визит на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, что в июне этого года глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о приглашении Эрдогана Путину посетить республику. Министр подчеркнул, что после выборов в РФ и Турции есть вероятность возвращения к обсуждению этого вопроса в ближайшем будущем.

Кроме того, российский лидер ранее отметил важную роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / В Челябинске перекрытия рухнули на стройке футбольного манежа

04.07 / Сенатор Пушков назвал Хиллари Клинтон наибольшей угрозой для США и всего мира

04.07 / Мнение: О правде по-американски и по-итальянски

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Нам нужно перемирие

03.07 / Врач Мясников ответил, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи

03.07 / Red Magic 9S Pro с самым мощным процессором Snapdragon оценили в 57 тысяч рублей

03.07 / Стас Пьеха раскрыл секреты воспитания сына

03.07 / Мнение: Россия – страна с высокими доходами населения, потому что мы — трудолюбивый народ

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный борец с Пашиняном

03.07 / Турция предлагает стать переговорной площадкой для прекращения конфликта на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика