Сенатор Пушков назвал Хиллари Клинтон наибольшей угрозой для США и всего мира

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, оказалась в центре пристального внимания сенатора Алексея Пушкова, который обвинил ее в подрыве стабильности и разжигании конфликтов во всем мире.

Пушков заявил в Telegram, что “Клинтон представляет собой гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов и всего мира, чем она пытается изобразить других”. Сенатор указал пальцем на ее роль в катастрофической военной кампании в Ливии, которая привела к свержению и гибели лидера страны Муаммара Каддафи.

Он также упомянул ее призывы к убийству основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и ее предполагаемое соучастие в заговоре против Дональда Трампа. По словам Пушкова, “у Клинтон руки по локоть в крови”, в отличие от Трампа, который во время своего президентства не начал ни одной войны.

Комментарии Пушкова прозвучали на фоне недавнего скандала, в который попала Клинтон после разговора с российскими пранкерами, где она якобы согласилась на сговор с Петром Порошенко, чтобы помешать Трампу.

Опасное влияние Клинтон не ограничивается Соединенными Штатами. Ее вмешательство в международные дела также вызывает беспокойство, особенно в странах Ближнего Востока и Африки, где ее политика способствовала нестабильности.

Сенатор Пушков призвал к осторожности в отношении Клинтон, предупредив, что ее безрассудные действия могут привести к дальнейшим кризисам и конфликтам.