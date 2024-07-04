 

Мнение: О правде по-американски и по-итальянски

04.07.2024, 0:52, Разное
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(из комментов; за что ополчились на Джулиани; диалог)

Первый. Правильно его, Джулиани этого, подонка! Ложь – аморальна!

Второй: Вы ответьте на конкретные вопросы. А то этак, знаете, под “ложь” можно любого подвести. “В бога веришь? — Нет, я атеист. — Лжешь, собака аморальная. Бог ЕСТЬ!”
Или: “В бога веришь? — Верю. — Лжешь, боговер несчастный! Космонавты летали — никакого бога не видели!”
Или: “В бога веришь? — Да. — В какого? — В Иисуса Христа. — Лжешь, гяур-собака! Есть только один бог — Аллах, милостивый и милосердный”.
Или в нашем случае: “Честно ли выиграл выборы Байден? — Я адвокат Трампа и я утверждаю, что выборы были полным фарсом и попранием основ демократии в США. — Лжешь, гнусная макаронина! Нет и никогда не было в мире выборов более честных и справедливых, чем выборы всеми уважаемого и любимого, великого президента Америки Байдена! А ну, повтори! — Не буду повторять! — Ах, так?!! Что ж, запишем в приговор”.

Источник: Размышления вольного социолога


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