 

Рупор кремлевской пропаганды: Нам нужно перемирие

04.07.2024, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Истерика ВСУшника на суржике.

1. Войну не вывозят.
2. Основную массу мотивированных людей положили в летнем наступлении 2023 года.
3. Лично знает комбата танкового батальона у которого из 31 танка во время наступления осталось 2.
4. Максимум могли в 2023 дойти до Мелитополя и то не смогли.
5. Надо заключать перемирие и это уже будет "перемогой".

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Врач Мясников ответил, помогает ли прием коллагена замедлить старение кожи

03.07 / Red Magic 9S Pro с самым мощным процессором Snapdragon оценили в 57 тысяч рублей

03.07 / Стас Пьеха раскрыл секреты воспитания сына

03.07 / Мнение: Россия – страна с высокими доходами населения, потому что мы — трудолюбивый народ

03.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный борец с Пашиняном

03.07 / Турция предлагает стать переговорной площадкой для прекращения конфликта на Украине

03.07 / Футбольный пир в четвертьфинале Евро-2024: Испания против Германии

03.07 / Рафинированные углеводы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

03.07 / 10 необычных идей нейл-арта, которые идеально подойдут для сезона Рака

03.07 / В «Роскосмосе» подтвердили, что американские астронавты были на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика