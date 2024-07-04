Рупор кремлевской пропаганды: Нам нужно перемирие

Истерика ВСУшника на суржике.

1. Войну не вывозят.

2. Основную массу мотивированных людей положили в летнем наступлении 2023 года.

3. Лично знает комбата танкового батальона у которого из 31 танка во время наступления осталось 2.

4. Максимум могли в 2023 дойти до Мелитополя и то не смогли.

5. Надо заключать перемирие и это уже будет "перемогой".

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