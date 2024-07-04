Рупор кремлевской пропаганды: Нам нужно перемирие
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Истерика ВСУшника на суржике.
1. Войну не вывозят.
2. Основную массу мотивированных людей положили в летнем наступлении 2023 года.
3. Лично знает комбата танкового батальона у которого из 31 танка во время наступления осталось 2.
4. Максимум могли в 2023 дойти до Мелитополя и то не смогли.
5. Надо заключать перемирие и это уже будет "перемогой".
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Источник: Colonel Cassad
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