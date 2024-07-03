 

Турция предлагает стать переговорной площадкой для прекращения конфликта на Украине

03.07.2024, 22:40, Разное
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На саммите ШОС в Казахстане президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести мирную конференцию в своей стране. Об этом пишет РИА Новости. Ранее турецкий аналитик Орчун Гёктюрк выразил мнение, что участие всех сторон конфликта на Украине будет способствовать разрешению ситуации.

За несколько дней до саммита помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят предстоящий визит российского президента в Турцию. Также стало известно, что из-за обнаружения украинской мины турецкие власти были вынуждены закрыть пляж.


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