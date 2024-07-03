 

Футбольный пир в четвертьфинале Евро-2024: Испания против Германии

03.07.2024, 22:40, Разное
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Две футбольные державы сойдутся в увлекательном противостоянии в четвертьфинале чемпионата Европы-2024, и, по мнению экспертов, их встреча в этом раунде выглядит недоразумением: такую пару хотелось бы видеть в финале.

Бывший главный тренер сборной РФ Борис Игнатьев убежден, что Испания и Германия – безусловные лидеры турнира, и их встреча на таком раннем этапе вызывает сожаление. “Обе команды, особенно Испания, произвели прекрасное впечатление с точки зрения подготовки, стиля игры и психологии”, – отметил Игнатьев.

Испания, по словам эксперта, выглядит особенно свежо и слаженно. Игнатьев сравнивает их с игроками “Манчестер Сити”, которые выгодно выделяются на фоне лучших представителей чемпионата Англии. “Например, у Фодена из “Манчестер Сити” ничего не получается, он в плачевном состоянии, – говорит Игнатьев. – Возникает вопрос, почему игроки одной команды выглядят настолько лучше, чем игроки другой, выступающие в том же серьезном чемпионате”.

Немцы также проявили себя с лучшей стороны, особенно в первом матче, подчеркнул эксперт. “Они выглядят сильнее Франции и других команд”, – считает Игнатьев.

Определить победителя в предстоящем поединке сложно, но по объективным показателям Испании отдается небольшое преимущество, считает Игнатьев. “Однако немцы умеют выжимать максимум, когда это необходимо, – добавил он. – Ожидаем от этой игры чего-то нового и необычного в плане тактики. Это будет очень интересный матч”.


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