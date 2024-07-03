 

Рафинированные углеводы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

03.07.2024, 22:40, Разное
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Ученые Афинского университета Харокопио доказали связь между потреблением рафинированных углеводов и повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Результаты многолетнего исследования показали, что у людей с высоким уровнем рафинированных углеводов в рационе значительно чаще возникали такие патологии, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность и заболевания периферических артерий.

Исследователи объясняют это тем, что рафинированные углеводы, содержащиеся в кондитерских изделиях, сладостях, сладких напитках и фастфуде, провоцируют повышение уровня сахара и инсулина в крови. Избыток глюкозы приводит к образованию активных форм кислорода (АФК), вызывающих хроническое воспаление низкой степени. В свою очередь, воспалительный процесс может стать триггером для развития ССЗ.

В отличие от рафинированных углеводов, растительные волокна и другие сложные углеводы, содержащиеся в овощах, фруктах, злаках и ягодах, оказывают положительное влияние на пищеварение.

По данным исследования, потребление углеводов в целом не связано с повышенным риском ССЗ. Однако увеличение доли рафинированных углеводов в рационе значительно повышает вероятность развития этих заболеваний.


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