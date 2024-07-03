В «Роскосмосе» подтвердили, что американские астронавты были на Луне

В ходе выступления в Госдуме глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что американские астронавты действительно посещали Луну. В качестве доказательства он сослался на тот факт, что в свое время коллеги из США передали СССР часть лунного грунта, доставленного в ходе экспедиций по программе “Аполлон”. Анализ грунта, проведенный Академией наук, подтвердил его лунное происхождение.

В июле 1969 года экспедиция “Аполлон-11” под руководством Нила Армстронга впервые в истории человечества осуществила высадку людей на поверхность Луны, в ходе которой были взяты образцы лунных пород. До этого, в июне 1969 года, советская станция “Луна-15” смогла впервые взять пробы грунта с поверхности спутника Земли, но при посадке была утрачена. А вот китайский аппарат “Чанъэ-6” совершил посадку на обратной стороне Луны в 2022 году и смог доставить на Землю образцы грунта с этой неизведанной ранее области. Все это послужило основанием для того, чтобы Юрий Борисов заявил о “факте”, что американцы посещали Луну.