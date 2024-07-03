 

В течение месяца Армения и Азербайджан могут урегулировать конфликт

03.07.2024, 21:34, Разное
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать его в течение месяца. Он выразил уверенность в том, что у обеих сторон есть историческая возможность установить прочный мир в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее отметил, что для подписания соглашения необходимо согласовать “несколько штрихов”. Предложения Армении, по словам Мирзояна, прозрачны, и страна настроена на конструктивный диалог.

Позицию Баку озвучил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Он заявил, что препятствием для заключения мирного договора являются территориальные претензии Армении. В МИД РФ высказали опасение, что западные страны стремятся отдалить Армению и Азербайджан от России.


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