Школьник отважно спасал из огня старушку-соседку

В селе Старая Письмянка ночью 27 июня загорелся частный дом. Веранда вспыхнула, огонь быстро охватил постройку. Внутри оказалась 72-летняя пенсионерка. К счастью, поблизости находился девятиклассник Сережа, который оказался неравнодушен к чужой беде.

Услышав крики о помощи, мальчик не раздумывая полез на лужайку перед соседским домом. В окне он увидел пенсионерку, которая взывала о помощи. Сережа влез в окно и вытащил женщину из горящего дома. Пожилая соседка попросила школьника спасти ее документы и указала, где они находятся. Отважный подросток вернулся в дом, забрал документы из шкафчика и выбрался на улицу. К этому времени на помощь подоспели другие соседи и самостоятельно боролись с огнем. К приезду пожарных расчетов школьник уже получил легкое отравление продуктами горения.

Молодой герой не впервые совершает смелые поступки. В Амурской области он спас своего младшего брата и вытащил друга из горящей квартиры.