В столичном Люблино произошла перестрелка
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В результате стрельбы на Тихорецком бульваре в районе Люблино пострадали люди. Об этом пишет Telegram-канал “Mash”.
Инцидент произошел во время массовой драки с участием мигрантов. После раздавшихся выстрелов все участники конфликта разбежались.
По предварительным данным, причиной перестрелки мог стать бытовой конфликт. Ведется поиск подозреваемого.
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