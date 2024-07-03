 

В столичном Люблино произошла перестрелка

03.07.2024, 20:25, Разное
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В результате стрельбы на Тихорецком бульваре в районе Люблино пострадали люди. Об этом пишет Telegram-канал “Mash”.

Инцидент произошел во время массовой драки с участием мигрантов. После раздавшихся выстрелов все участники конфликта разбежались.

По предварительным данным, причиной перестрелки мог стать бытовой конфликт. Ведется поиск подозреваемого.


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