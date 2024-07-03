В столичном Люблино произошла перестрелка

В результате стрельбы на Тихорецком бульваре в районе Люблино пострадали люди. Об этом пишет Telegram-канал “Mash”.

Инцидент произошел во время массовой драки с участием мигрантов. После раздавшихся выстрелов все участники конфликта разбежались.

По предварительным данным, причиной перестрелки мог стать бытовой конфликт. Ведется поиск подозреваемого.