 

Эрдоган пригласил Путина в Турцию на переговоры

03.07.2024, 19:20, Разное
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На встрече в рамках ШОС в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил инициативу и пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить его страну. По информации РИА Новости, Эрдоган подчёркивал срочность визита.

Турецкий лидер отметил свой регулярный телефонный контакт с Путиным, а также отметил постоянное взаимодействие профильных министров двух государств.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял о планах обсуждения украинского вопроса на предстоящей встрече. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков анонсировал переговоры о предстоящем визите Путина в Турцию в рамках саммита.

Ранее сам Путин высоко оценил роль Эрдогана в соглашениях по зерновой сделке.


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