Турецкий форвард выразил политическую позицию после расследования УЕФА

В соцсетях нападающий сборной Турции Мерих Демирал опубликовал политическое заявление, процитировав Мустафу Кемаля Ататюрка. Так футболист отреагировал на расследование, начатое Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

“Доброе утро, Турция! Счастлив всякий, кто может назвать себя турком”, – написал Демирал.

Инцидент произошел 2 июля во время матча Турция – Австрия. Демирал отпраздновал гол жестом турецких националистов, что привлекло внимание УЕФА.

В том матче турки одержали победу со счетом 2:1, два гола забил Демирал. Австрийцам удалось отыграть лишь один мяч.

В четвертьфинале Турции предстоит встретиться с Нидерландами, которые в 1/8 финала разгромили Румынию 3:0. Игра пройдет 6 июля в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, однако она покинула турнир, уступив Швейцарии в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Марокко.