 

Мальчик получил укус шеи в Барнауле

03.07.2024, 19:19, Разное
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У жительницы Барнаула случился неприятный инцидент с ее сыном: во время прогулки у дома №61 по Красноармейской улице на ребенка напала собака. По словам матери, животное, имеющее ошейник, часто бегает по району без присмотра.

Мальчик был укушен за шею. Мама ребенка отмечает, что пес агрессивен и не раз нападал на других людей. Женщина обратилась к хозяину собаки с просьбой прекратить бесконтрольные прогулки, а также написала заявление в администрацию города с требованием взять ситуацию под контроль. По мнению матери, собака относится к породе хаски, однако в комментариях к ее сообщению в соцсетях пользователи указали, что на предоставленной фотографии изображен маламут.


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