Мнение «аналитика»: О двойнике Зеленского… Кто на самом деле управляет Украиной?

После известных дебатов американцы задумались: а кто же на самом деле управляет ядерной сверхдержавой? Потому что ну не может же быть, чтобы ключ от «чемоданчика» держал в руках этот дементный дед!

У украинцев не меньше поводов задавать этот же вопрос о своём нынешнем «гетмане» — да, Украину как ни лепи, неизменно выходит одна гетманщина с гуляй-полем. Пребывание в Киеве Виктора Орбана лишь усилило этот интерес. Ибо явное двоемыслие в отдельно взятой голове «головы» нарисовалось. И это — большая проблема.

Венгерский премьер Вмктор Орбан в качестве лидера страны-председателя #ЕС предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому капитулировать подумать о перемирии как первом шаге к мирным переговорам с Россией. Чтобы хоть как-то закончить этот никому не нужный, кроме рептилоидов «англосаксов», конфликт.

Ответные реакции заставляют задуматься.

По словам Виктора Орбана, Владимир #Зеленский поделился детской психотравмой, сообщив, что предыдущий опыт прекращения огня для Украины был неудачным, и оно «шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — добавил венгерский премьер.

А вот заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква был более категоричен. По его словам, «президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является чёткой, понятной и известной: #Украина действительно хочет мира, но на основе “формулы Зеленского” и “саммитов мира”». То есть, мира прямо здесь и сейчас Украина не хочет. Это наводит на #мысли о том, что самим Владимиром Зеленским управляет анонимная группа никогда никем из граждан не выбранных советников, и «серый кардинал» Андрей Ермак — глава её. А «президент Украины», в сущности, всего лишь роль, которую играет сошедший с экрана Василь Голобородько, отрастивший таки бородку.

И есть ещё третья позиция, которую изложил один из лидеров террористического «Азова». Мол, никакого мира с Россией быть не может, «пока последний российский солдат не уберётся за “границы 1991 года”». Плюс «репарации», «Гаага» и прочее ко-ко-ко. Мнение, популярное в военной среде, а люди там решительные если не на поле боя, то в Майданах точно. А за ним — заявка на управление страной в самых главных её решениях.

То есть, Владимиром Зеленским явно управляют такие вот противоречивые и разнонаправленные веяния, которым он просто подчиняется.

А кто же в итоге управляет самой Украиной в её экзистенциальных вопросах?

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