 

Французский политолог – победитель выборов в Европе и США уже известен — это Владимир Путин

03.07.2024, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В случае успеха правых на парламентских выборах во Франции и победы Трампа в гонке за Белый дом — что на данный момент кажется наиболее вероятным исходом — в Кремле «будут горы икры и реки шампанского», заявил политолог Николя Тензе в интервью L’Express. По его словам, такой резкий поворот в западной политике стал «неожиданным подарком» для Путина, который невольно извлекает выгоду из этого политического хаоса.


АР

Настоящий победитель парламентских выборов во Франции уже известен — это Владимир Путин. Этот же человек, судя по всему, выйдет главным победителем и из президентской гонки в США: в случае победы Дональда Трампа в Кремле «рекой будет литься шампанское». Такое мнение высказал французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express.

По словам эксперта, лидирующие позиции правых по всей Европе и, в частности, во Франции, а также первенство Трампа в Вашингтоне стало «неожиданным подарком» России, которой даже не приходится ничего делать, чтобы ослаблять Европу и США, — они прекрасно справляются с этим сами.

«Одно можно сказать с уверенностью: Владимир Путин уже стал настоящим победителем этих парламентских выборов. В результате безрассудного и рискованного решения Франция, единственная ядерная держава и единственный постоянный член Совбеза ООН из Евросоюза, теперь окончательно и бесповоротно ослаблена. Более того, если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будут горы икры и реки шампанского. Это абсолютно самоубийственно с нашей стороны», — уверен политолог.

Кроме того, он обрушился с критикой на Эммануэля Макрона, который при роспуске парламента, видимо, «закрыл глаза на положение Франции в мире и Европе, вопросы экзистенциальной безопасности и войну в трёх часах полёта от Парижа». По словам аналитика, подобными действиями Запад стремительно приближает «сценарии катастрофы, которые предвещают возвращение тёмных веков».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Орбан – Зеленский не обрадовался предложению перемирия для ускорения переговоров

03.07 / Байдена замучили подготовкой — сторонники президента нашли оправдание его провалу на дебатах

03.07 / Макгрегор – при текущем курсе Вашингтона третья мировая скорее начнётся в США, чем на Украине

03.07 / “Американский экономист”: США продолжат заведомо проигрышный конфликт с Россией — до последнего украинца

03.07 / В «Альтернативе для Германии» считают, что ради мира в Европе надо отойти от США в сторону России и Китая

03.07 / «Не единичный случай» — у Байдена регулярно наблюдались признаки умственного упадка

02.07 / Мама что-нибудь придумает: Орбакайте посоветовала сбежавшей Пугачевой решить проблемы

02.07 / Затаившаяся Решетова готовится вступить в открытое противостояние из-за слов Алсу

02.07 / Reuters – РФ нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу

02.07 / Загадочное исчезновение Меладзе в особый день вызвало вопросы: подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика