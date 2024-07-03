Французский политолог – победитель выборов в Европе и США уже известен — это Владимир Путин

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В случае успеха правых на парламентских выборах во Франции и победы Трампа в гонке за Белый дом — что на данный момент кажется наиболее вероятным исходом — в Кремле «будут горы икры и реки шампанского», заявил политолог Николя Тензе в интервью L’Express. По его словам, такой резкий поворот в западной политике стал «неожиданным подарком» для Путина, который невольно извлекает выгоду из этого политического хаоса.



АР

Настоящий победитель парламентских выборов во Франции уже известен — это Владимир Путин. Этот же человек, судя по всему, выйдет главным победителем и из президентской гонки в США: в случае победы Дональда Трампа в Кремле «рекой будет литься шампанское». Такое мнение высказал французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express.

По словам эксперта, лидирующие позиции правых по всей Европе и, в частности, во Франции, а также первенство Трампа в Вашингтоне стало «неожиданным подарком» России, которой даже не приходится ничего делать, чтобы ослаблять Европу и США, — они прекрасно справляются с этим сами.

«Одно можно сказать с уверенностью: Владимир Путин уже стал настоящим победителем этих парламентских выборов. В результате безрассудного и рискованного решения Франция, единственная ядерная держава и единственный постоянный член Совбеза ООН из Евросоюза, теперь окончательно и бесповоротно ослаблена. Более того, если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будут горы икры и реки шампанского. Это абсолютно самоубийственно с нашей стороны», — уверен политолог.

Кроме того, он обрушился с критикой на Эммануэля Макрона, который при роспуске парламента, видимо, «закрыл глаза на положение Франции в мире и Европе, вопросы экзистенциальной безопасности и войну в трёх часах полёта от Парижа». По словам аналитика, подобными действиями Запад стремительно приближает «сценарии катастрофы, которые предвещают возвращение тёмных веков».