 

Невролог Ходжаева: если человека укачивает в поездке, необходимо обследоваться

03.07.2024, 18:10, Разное
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Невролог Алина Ходжаева предупреждает: если вас укачивает в машине или самолете, это повод обратиться к врачу. Постоянные приступы укачивания (кинетоза) могут сигнализировать о скрытых заболеваниях, которые впоследствии переходят в хронические.

Неприятные симптомы кинетоза — головокружение, тошнота, одышка, учащенное сердцебиение, бледность, сонливость, расплывчатость зрения — могут возникнуть не сразу, а спустя некоторое время после начала поездки. Причиной таких проблем могут быть нарушения во внутреннем и среднем ухе, сосудистые заболевания, дефекты зрения, травмы.

Чтобы выявить истинную причину укачивания, врач назначит обследования. Как подчеркивает Ходжаева, игнорировать проблему не стоит: вовремя выявленное и вылеченное заболевание — залог вашего здоровья и благополучия в дальнейшем.


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