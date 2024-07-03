 

Витаминные препараты без назначения врача несут угрозу здоровью

03.07.2024, 18:10, Разное
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Известный врач Александр Мясников пояснил о вреде бездумного приема витаминных препаратов из аптек, которые россияне зачастую пьют для профилактики различных заболеваний.

Мясников в своем интервью телеканалу НСН прокомментировал исследования американских специалистов в области онкологии, которые зафиксировали увеличение смертности среди употребляющих витамины, по сравнению с теми, кто их не принимает.

Врач отметил, что подобные данные учеными получаются не впервые. В частности, есть исследования, которые связывают витамин А с ростом риска рака легких.

«Синтетические витамины из аптеки здоровым людям, не имеющим хронических патологий, не нужны. Они не только не дают эффекта, но даже вредны. Да, отдельно для каждого этот вред минимален, но когда речь заходит о группах людей, смертность возрастает», — подчеркнул Мясников.

Эксперт добавил, что профилактического эффекта от таких препаратов ждать не стоит. Прием фолиевой кислоты показан только женщинам в период беременности, а витаминные добавки назначаются лишь людям со сниженным иммунитетом в случае тяжелых заболеваний.

«Во всем мире считается неэтичным назначать витамины здоровым людям», — резюмировал Мясников.


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