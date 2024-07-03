Жара повышает риск инсульта и инфаркта у сердечников

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в жару необходимо проявлять особое внимание к своему состоянию, так как высокая температура может привести к серьёзным осложнениям. Об этом редакции «Газеты.Ru» пояснила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Людмила Кузнецова.

Жара усиливает потоотделение, что ведет к сгущению крови и повышает риск образования тромбов. Кроме того, потеря минералов вместе с потом может спровоцировать аритмию, учащение пульса и повышение артериального давления, а это, в свою очередь, повышает вероятность инсульта и инфаркта.

Симптомами перегрева и негативного воздействия жары являются слабость, головная боль, головокружение, “мушки” перед глазами, тошнота, одышка и учащённое сердцебиение. При появлении этих признаков необходимо уйти в прохладное место, сесть или прилечь, померить давление и пульс. Желательно, чтобы рядом был кто-то, кто может оказать помощь. Следует также принять препараты для снижения давления и выпить стакан минеральной воды. Если симптомы не проходят более часа, необходимо вызывать скорую помощь.