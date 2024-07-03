В правительстве наградили психолога, который помог забыть пенсионерам об обещаниях чиновников
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Психолог из Верхней Пышмы Евгений Чухаркин стал лауреатом правительственной награды «За верность Отечеству!».
Поводом для его награждения стали выдающиеся заслуги специалиста в области создания позитивного микроклимата у пенсионеров.
Начиная с февраля этого года, Чухаркин начал сотрудничать со своими региональными отделениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда (ПФР). В качестве эксперимента ему поручили работу с фокус-группами пожилых людей, недовольных слишком низким ростом социальных выплат и имевшими претензии к деятельности правительства.
– В такие моменты важно вспомнить о духовном, о вере, любви к Родине и не сильно зацикливаться на политике и экономике. Так жить станет легче и веселее, – рассказал специалист.
Чиновники заметили, что за полгода количество жалоб на их действия уменьшилось в 2 раза и каждый день видна тенденция к их полному отсутствию. В беседах с посетителями сотрудники ведомства заметили, что те не только не жалуются на бедную жизнь, но и не помнят обещаний руководителей.
За выдающиеся успехи психолога наградят проездным и премией в 1 тысячу рублей.
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