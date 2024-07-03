В правительстве наградили психолога, который помог забыть пенсионерам об обещаниях чиновников

Психолог из Верхней Пышмы Евгений Чухаркин стал лауреатом правительственной награды «За верность Отечеству!».

Поводом для его награждения стали выдающиеся заслуги специалиста в области создания позитивного микроклимата у пенсионеров.

Начиная с февраля этого года, Чухаркин начал сотрудничать со своими региональными отделениями социальной защиты населения и Пенсионного фонда (ПФР). В качестве эксперимента ему поручили работу с фокус-группами пожилых людей, недовольных слишком низким ростом социальных выплат и имевшими претензии к деятельности правительства.

– В такие моменты важно вспомнить о духовном, о вере, любви к Родине и не сильно зацикливаться на политике и экономике. Так жить станет легче и веселее, – рассказал специалист.

Чиновники заметили, что за полгода количество жалоб на их действия уменьшилось в 2 раза и каждый день видна тенденция к их полному отсутствию. В беседах с посетителями сотрудники ведомства заметили, что те не только не жалуются на бедную жизнь, но и не помнят обещаний руководителей.

За выдающиеся успехи психолога наградят проездным и премией в 1 тысячу рублей.

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