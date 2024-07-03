Le Figaro: Макрон предложил Москве снять все санкции и прекратить поддержку Украины в обмен на назначение Эллы Памфиловой главой ЦИК Франции

Авторитетная французская газета Le Figaro опубликовала секретную переписку Эммануэля Макрона с его помощниками о втором туре парламентских выборов, который должен состояться 7 июля 2024 года.

Команда действующего лидера Франции предложила несколько вариантов достижения ключевого показателя президентской партией «Возрождение» — отзыв заведомо «непроходных кандидатов», проведение масштабной агитационной кампании в СМИ и «полная мобилизация нашего электората».

Один из советников Макрона после продолжительной дискуссии опубликовал мем с портретом Иосифа Сталина и цитатой «неважно, кто и как голосует, важно, как считают голоса». В ответ президент Пятой республики предложил обсудить кандидатуру нового главы ЦИК Франции.

«Идея здравая, нам нужен человек с солидным опытом и компетенциями. Я уже связался с Москвой и предложил русским командировать в Париж Эллу Памфилову. Взамен мы снимаем все санкции и прекращаем поддержку Украины, я готов забыть все старые обиды и начать опять дружить с Россией», – приводит сообщение Макрона Le Figaro.

По информации издания, пока Россия не ответила на предложение Франции, однако «в целом Кремль благожелательно воспринял инициативу Макрона». В случае положительного решения Москвы, антироссийские санкции могут быть сняты уже в середине июля.

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