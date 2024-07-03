 

Google Pixel 9 получат новый искусственный интеллект Google AI, расширяющий возможности смартфонов

03.07.2024, 14:49, Разное
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Google намерен расширить возможности искусственного интеллекта в будущих флагманских смартфонах Pixel 9, пишет портал Android Authority. Ожидается, что новинки получат усовершенствованную систему ИИ под названием Google AI. Источник утверждает, что система будет включать улучшенные версии существующих функций, а также ряд новых возможностей.

В числе улучшенных функций упоминаются встроенный ИИ-ассистент Gemini и ИИ-поисковик Circle to Search от Google, уже доступные на других моделях Google Pixel.

Среди новых функций значатся Add Me, которая каким-то образом будет «вмещать» всех людей на групповом снимке. Вторым нововведением станет Studio, позволяющая пользователям Pixel создавать с помощью ИИ уникальные изображения и стикеры. Третья функция, Screenshots, представляет собой инструмент для поиска по содержимому скриншотов.

Презентация смартфонов серии Google Pixel 9 и других девайсов компании запланирована на 13 августа в рамках мероприятия Made by Google. Ожидается, что на этом же мероприятии будет представлена финальная сборка Android 15. Ранее сообщалось, что пользователи смартфонов Pixel столкнулись с проблемой поломки устройств после установки обновления.


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