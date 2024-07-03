 

Заводской сброс приводит к поломкам смартфонов Google Pixel 6

03.07.2024, 14:49, Разное
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У пользователей смартфонов Google Pixel 6, 6 Pro и 6A возникают проблемы после сброса до заводских настроек. Об этом рассказал портал Tech Issues Today.

После сброса устройства выдают ошибку о невозможности загрузить Android и потенциальном повреждении пользовательских данных. Смартфоны предлагают повторить сброс и удалить все данные. Однако при этом возникает вторая ошибка со ссылкой на отсутствие файла tune2fs.

Проблема встречается на всех моделях Pixel 6 и разных версиях Android. Пользователи предполагают, что она связана с недавним обновлением ПО.

Пострадавшим владельцам старых Pixel 6 компания Google предложила дорогой ремонт или замену из-за проблем с материнской платой. Это вызвало возмущение у пользователей, которые считают, что проблема связана с программным обеспечением.

Служба поддержки Google сообщила, что информация о неисправности передана команде Pixel, которая занимается исследованием ошибки. Однако официального решения пока нет, и неизвестно, сколько времени потребуется для его разработки.


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