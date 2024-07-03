Мнение: Хоть тушкой, хоть чучелом!

Байден (или, точнее, от имени Байдена кто-то) объявил, что Байден пойдет на выборы президента, плюя на все предрассудки, чтобы “говорить правду”. Конечно, хотелось, чтобы говорить правду начали с оглашения реального диагноза самого правдоруба, но тут уже, видимо, мы слишком много хотим.

Выглядит по меньшей мере вызывающе, но возможно, что Демпартии просто ничего другого не остается – никаких вариантов нет, все дедлайны пропущены. Да и заменить Байдена особо не на кого…

Но, с другой стороны – а разве 4 года назад ситуация сильно отличалась? Байден ведь никогда не был федеральным политиком, всю свою жизнь проторчал в Сенате США от своего малозаметного штата, его появления в качестве кандидата в 2020 году никто не ждал, и, главное, он уже тогда был глубоко больным и старым человеком, да и выдвинули его “демократы” скорее от отчаяния, ввиду отсутствия других вариантов.

И что? Байден стал самым успешным за всю историю кандидатом в президенты США, набравшим 81 миллион голосов на выборах! (вторым стал Трамп, он на тех же выборах 2020 года взял 72 млн.; до 2020 года никто никогда и 70 млн. не набирал). Воистину чудо. А всего лишь надо было правильно применить “почтовое голосование” в некоторых ключевых штатах. Когда вносили мешки с “почтовыми бюллетенями” на избирательные участки, в них внезапно оказывалось 97-99% “за Байдена”).

Ну а раз такие чудеса в Штатах возможны, то почему бы и не повторить? Думаю, что у Байдена есть все шансы победить и во второй раз точно таким же макаром. В соревновании “кто кого перекидает” республиканцы в сравнении с демократами – дети.