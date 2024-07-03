Мнение: Частная практика врачей, коррупция в британской медицине и нерешаемая проблема Джо Байдена

1. Русские врачи просят государство официально разрешить им вести частную практику, как это происходит во многих странах и как это было в дореволюционной России (ссылка):



Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения подготовила обращения в правительство и Госдуму с просьбой разрешить врачам заниматься частной практикой при наличии страхования ответственности их действий.

В обращениях, которые имеются в распоряжении “Российской газеты”, в частности, говорится: “В настоящее время врач не имеет права и возможности застраховать свою ответственность перед пациентом, а также заниматься частной практикой вне стен медицинского учреждения”. Эта ситуация во многом обусловлена особенностями действующего законодательства, которое определяет правовой статус врача исключительно как работника медицинской организации. “В Федеральном законе “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” есть понятие лечащий врач, есть понятие медицинский работник, но понятие врач при этом отсутствует. По этой причине по закону врач не имеет возможности оказывать частную врачебную практику, медицинскую помощь, то есть должен работать исключительно “в привязке” к медицинскому учреждению”, – поясняют авторы инициативы.

В то же время во многих странах врачи могут получить индивидуальную лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Это позволяет лицензированным врачам арендовать у медицинской организации кабинет, операционную и т.д. Также правовой порядок в России не позволяет врачу застраховать профессиональную ответственность перед пациентом, так как врач не является субъектом гражданских правоотношений.

Неурегулированность этого вопроса способствует росту “серого” рынка медицинских услуг. Под удар попадают пациенты, которые оказываются незащищенными в случае причинения вреда их здоровью. Поэтому предлагается предоставить врачу возможность приобрести особый правовой статус (по аналогии со статусом адвоката, нотариуса и т.д.), позволяющий ему осуществлять частную практику. Соответственно, его профессиональная ответственность должна быть застрахована.

Лично я за максимальный рынок, по сугубо шкурным соображениям. Чем больше у врачей будет свободы, тем доступнее будут их услуги населению, в том числе и мне. В СССР свободы у врачей было мало. Советскую стоматологию до сих с содроганием вспоминаю, хоть мне ещё с ней и повезло — всего несколько раз к зубному сходил. В США врачи тоже зарегулированы, как собаки у корейского дрессировщика. Как итог, элементарные медицинские процедуры стоят в Америке в 10-100 раз дороже, чем в нормальной стране.

2. Ещё раз о британской коррупции, которой якобы нет, так как Британия — это колыбель мировой демократии, вдобавок «настоящая Европа». В период ковида британские власти закупили маски, перчатки и прочие средства защиты на сумму в 1,4 миллиарда (!) фунтов по завышенным ценам у одной-единственной фирмы, без проведения конкурса. Немного перестарались, поэтому теперь тонны масок и перчаток приходится списывать и уничтожать (ссылка). Британские налогоплательщики уплатили за всё.

3. Кстати, о коррупции и о медицине. Дебаты Трампа и Байдена мы с Кримсональтером обсуждали на воскресном заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Если коротко — да, Америка действительно в беде. Джо Байден очень плох, он в деменции, и даже самые передовые методы лечения уже не могут поддерживать его сознание на удовлетворительном уровне. Проблема в том, что у демократов нет другой компромиссной кандидатуры, которая устраивала бы всех, так как каждый политический клан тянет одеяло на себя. Базовый сценарий пока что — чучело Байдена в виде кандидата от Демпартии, потом массовые фальсификации на выборах, а потом — тяжелейший конфликт между трампистами и демократами, с риском выхода в полноценную гражданскую войну.

По сути, современные американские элиты выродились в шайку опереточных разбойников: они вынуждены игнорировать интересы США и вести себя предельно эгоистично, чтобы их не съели собственные товарищи. Россия в этом плане смотрится гораздо выигрышнее: наши элиты, напротив, дружно «съедают» тех, кто в погоне за личной властью начинает вредить интересам России, то есть в том числе и интересам элит.