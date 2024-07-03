Личное: “Только с ней захотелось такого, впервые”

Вот письмо уже знакомого нам автора.

Найдите его предыдущие письма, киньте в комментарии здесь?

Письмо о том, как сложно вырваться из отношений, когда любовь взаимна.

Я бы даже сказала, что невозможно.

Это касается и автора и его девушки.

Разбирайте письмо и напишите, в том числе, каков ваш прогноз на ситуацию.

В ТГ тоже разбираем как всегда.

А я вам потом покажу письмо еще одного знакомого нам автора, с такой же примерно ситуацией, потому что у этого автора скорее всего все будет так же, как у того, по крайней мере тенденция та же. Обсудим потом, почему у них так похоже.

marmeladka2000

Здравствуйте, Эволюция.

Я опять к вам с письмом. Полгода уже почти прошло — совсем не верится. Предыдущее моё письмо в феврале вы не опубликовали. Написали у себя в ТГ, что ожидали такого исхода в моей истории, а так же о том, что в новом письме было слишком много деталей, которые могли бы повредить Ж. и мне. Постараюсь кратко описать события февраля 2024го года без лишних деталей. А потом расскажу, как все продолжилось, хотя я думал, что это уже конец.

Через несколько дней после того, как мое письмо было опубликовано, окрыленный информацией, что поведение мое скорее ближе к нерыбьему, а значит шансы у меня кое-какие в перспективе есть, я начал подправлять свои косяки. Ж. сносило голову всё сильнее. Мне тоже. Но вскоре случилась беда. Он увидел у нее в телефоне нашу переписку. Не всю, какой-то небольшой фрагмент. Она в тот вечер улетала в командировку и он тут же поехал с ней, устроил скандал и сильно напугал ее, пообещав забрать у нее ребенка, а так же говорил, что никому ее не отдаст.

Через несколько дней она вернулась, уволилась с работы (сказала, что из-за скандала при сотрудниках. Но и про то, что он пообещал ей купить бизнес и просто давать еще больше денег, чем она получала, упомянуть не забыла) и сказала, что мы с ней больше не сможем. Так и сказала: «мы больше не сможем…». Была сильно испугана. Я сначала какие-то глупые аргументы ей пытался приводить и говорить, что нам нельзя расставаться, ведь она меня любит, а она отвечала, что влюблена, но любовь для нее на десятом месте. Я быстро пришел в себя, поблагодарил за всё, попрощался, замолчал и вскоре улетел домой.

Мне было максимально плохо. Даже работница паспортного контроля в России попросила меня не грустить, а когда я ей сказал, что не грустить невозможно, потому что произошло расставание с девушкой, то она не стала донимать меня расспросами с какой целью я летал в другую страну и молча поставила штамп в загран, пожелав всего хорошего.

После возвращения физически ощущалась огромная дыра в груди целый месяц. Чуть отвлечься от боли помогала работа. Работал с перерывом только на сон. А после пробуждения опять наступала сильная боль. Больно было всегда. Я ждал от нее сообщения каждый день. Да какой там день — каждую минуту. Мне казалось, что она иногда заходит смотреть мои аватарки в профиле (ранее после наших ссор и следующих за ними примирений говорила, как часто заходила листать мои фотографии в профиль, тоскуя в обиде и расставании). После этого нашего расставания она впервые включила в своем ТГ опцию, чтобы можно было видеть время захода в сеть других пользователей, если оно у них не скрыто (у меня было не скрыто).

Я предположил, что это для того, чтобы смотреть когда я был в сети. Я как сумасшедший каждый раз делал скриншоты, где было указано время ее последнего захода. А потом любовался ими. Еще на память делал, наверное. Вдруг я больше никогда не увижу ее онлайн. Пару раз я эту информацию в своем профиле скрывал, она тоже следом отключала. Потом возвращал и она возвращала. Цеплялся за эту соломинку. Нужна была надежда, что она думает обо мне и после такого расставания не разлюбила меня от страха. Я очень боялся, что разлюбит. Писать тоже было страшно, вдруг не ответит. Да и гордость не позволяла. В моем представлении нашу любовь она променяла на деньги. Решил, что если и напишу, то только через пару месяцев. И только по уважительному поводу. В январе обещал, что поздравлю ее на этот раз с днем рождения, так что повод вроде бы был написать и не опротиветь самому себе от своей слабохарактерности. Ведь совсем без повода писать в такой ситуации было бы странно, она просила ничего ей не писать, когда расставалась со мной.

За девять минут до окончания дня рождения по ее местному времени я отправил сообщение:

«С днем рождения, моя самая большая любовь».

«Ты моя самая большая любоооовь» – строчка из песни ее любимого исполнителя. Я вроде это писал в прошлом письме. Она пела мне эту песню, когда приехала мириться после моего косяка с З. В период этого расставания тоже часто слушал эти песни.

Я много раз вел диалоги с ней в голове после моего поздравления. Прикидывал, что можно сказать и о чем спросить. Я почему-то был уверен, что она мне обязательно ответит. А когда не ответила, хотя была за 10 минут в сети до моего сообщения, то понял, как же глупы были эти диалоги в моей голове.

Но через три часа она все же ответила. Хочу показать этот диалог, надеюсь он не сильно скучный. Сейчас, когда период опять не из легких и много переживаний, что после случившегося она теперь-то точно меня разлюбит, перечитал его и воспрянул духом.

– С днем рождения, моя самая большая любовь

– Спасибо *сердечко* Никогда не смогу забыть тебя

– А я разлюбить тебя

– *грустный смайлик* Постоянно думаю о тебе

– Та же беда

– Когда засыпаю и закрываю глаза, перед глазами наша первая встреча. И «можно тебя поцеловать?»

– Когда я закрываю глаза – перед ними сотни наших встреч. Эту я тоже помню во всех деталях

– И аромат твоей кожи всегда со мной

– Один из дней в январе с тобой почему-то особенно отпечатался в памяти и всплывает там чаще всего

– Что мы делали?

– Ты перекусывала на фудкорте, а потом мы просто гуляли по меге

– И я ревновала тебя к девушке на кассе)

– Про тот эпизод я почему-то совсем забыл)

– А я помню, что стояла позади и любовалась тобой, а девушка с тобой заигрывала

– Я же на нее даже не посмотрел?) Все мысли были только о тебе

– Мне хотелось целовать тебя каждую минуту тогда. Просто прикасаться

– Мне и сейчас хочется целовать тебя каждую минуту. И держать за руку. И крепко обнимать. Даже просто сидеть рядом и смотреть на тебя одно удовольствие

– *смайлики с поцелуями* Еще помню ждали светофор и ты просто поцеловал меня. А рядом люди. Это было так мило)

– Ну я украдкой) никто и не заметил) А ты засмущалась

– Ну да, вроде, взрослые, а выглядели, как влюбленные студенты)

– был влюблен в тебя, как мальчишка на том светофоре)

На сообщения она отвечала с большими перерывами (15-30 минут). Я тоже не спешил, если так. Весь этот диалог выше шел два часа. Как же меня качало от этого в ту ночь. Я не подавал вида, но очень нервничал от того, что не мог понять что она чувствует ко мне сейчас. Отвечает тепло, но такие паузы. Вспоминаем, ностальгируем, говорим друг другу приятное. Но понять любит меня еще или нет не могу.

Было интересно почему она так долго отвечает. Что это за трюки и для чего. Но чувствовал, что мой интерес растет к ней, как на дрожжах от такой ей теплой неторопливости. Хотя казалось бы, куда больше интереса. Но я не спросил ни тогда, ни потом. Всякие картины в голове крутились. Может, она в другую страну переехала и у нее там не ночь? А может она трахается там и в перерывах между заходами уделяет мне минутку? Мда уж. Подвесил себя на крючки. Или она меня. У нее уже 5 утра было (предположительно) и скорее она уснула (наверное). Через 3 часа продолжила диалог, который у нас растянулся на весь день и тут мне наконец стало понятно, что любовь ее никуда не делась.

– Малыш… *плавящийся смайлик*

– Обожаю, когда ты так называешь… скажи еще…

– Мой любимый малыш *поцелуйчики*

– Аж сердце замерло. И это не метафора. А ты моя любимая… кто? Девочка или женщина?)

– Как хочешь) Девочка – это не про меня точно *смеющийся смайлик*

– Я слышал, что все женщины немного девочки в душе)

– Ну хочется, конечно)

– Значит моя девочка *сердечко*

– *поцелуйчик* Солнце светило намного ярче) И радостнее *поцелуйчик*

– Ты тоже делаешь мой мир более ярким) солнце)

Меня тоже начало счастьем заливать после того, как только понял, что все еще любит. Потому что «не могу забыть» – это одно, а когда «солнце светит ярче» – совсем другое. Такой бальзам на душу. Дыру в груди будто наконец-то залатали и даже сердце обратно вставили.

Я помнил, что через месяца полтора ей в Москву лететь с дочкой на соревнования. Сразу сказал, что хотел бы прилететь к ней в Москву. Она написала в какой гостинице они будут. Я забронировал себе номер. Общались до Москвы практически каждый день. Нежности, любви и секса было до предела в переписке.

А при встрече стало еще больше. Полторы недели в Москве пролетели быстро. Как будто дня три прошло по ощущениям. Я в какой-то момент начал думать, что если мы вместе будем когда-нибудь жить, то вся оставшаяся наша жизнь пролетит за «месяц». Удовольствия взаимного было очень много от того, что мы снова встретились. Возвращаясь каждый день поздно вечером с соревнований в гостиницу, она укладывала дочку спать и сразу приходила ко мне в номер. Мы либо ехали гулять по ночной Москве, либо были у меня в номере — угощал ее чем-нибудь вкусным, пили винопиво (второе она любит больше), занимались сексом, говорили без остановки и засыпали. Она спала пару часиков и ранним утром уходила помогать готовить команду к соревнованиям. А в обед приходила, чтобы принести мне завтрак из отеля (у меня не был включен), мы опять занимались сексом и она убегала на соревнования до вечера. А так по кругу. При этом переживала, что может так мало времени мне уделить (мало это по ее словам). Я заверял ее, что все хорошо – она вообще-то на соревнования прилетела и я и так чрезмерно счастлив от того, что она уделяет мне буквально каждую свободную минуту. Расставаясь, через час начинали уже скучать друг по другу. Физически ощущал, что ее не хватает мне рядом. Никогда до нее такого не испытывал. Вот все приготовил вечером к ее очередному приходу и сидишь считаешь минуты, сходя с ума. Более желанного звука, чем стук в дверь номера тогда не было.

В последнюю ночь подарил ей красивые сережки из пандоры в виде сердечек (а она мне днем ранее худи). Ей они очень понравились. Мне тоже. Я очень тщательно их выбирал. Девушка-продавец надела две разные серьги, между которыми никак не мог выбрать, и я так долго на нее смотрел, пытаясь определиться, что она начала краснеть. Но выбор в итоге получился шикарный.

При расставании плакали. Сначала лишь я один плакал ночью, а потом она утром. Рейсы у нас были в разное время и в разных аэропортах, а выселяться было уже пора. Так что днем они поехали с командой куда-то развлечь детей, а я поехал в третьяковку. Так и расстались.

Вечером, когда я уже сидел в самолете, а она только собиралась в аэропорт, после коротенького диалога как у кого дела, она написала:

– Мы будем вместе. Я со своей стороны решу вопрос. Не могу без тебя.

Это прозвучало очень сильно и неожиданно. Потому что я ни о чем таком не спрашивал и никаких ожиданий у меня не было. Я вообще за все время ни разу не просил у нее конкретных ответов. Не знаю хорошо это или плохо. Но при этом мы многое обсуждали, как могло бы быть. Не просто фантазировали. Говорили кому как и чего хотелось бы. В последние дни делились планами и идеями как бы нам сделать так, чтобы быть вместе. Варианты были разные. Она говорила, что видит только два. Либо она переезжает ко мне в Россию, либо я к ней в Казахстан. Но дочку ей не отдадут точно, если она уедет. Я говорил, что тогда для нас лучший вариант, чтобы я приехал к ней, но мне потребуется время. Так-то я был бы рад, если бы и она ко мне приехала насовсем. Она говорила, что у меня могут быть большие проблемы из-за этого человека, если я приеду к ней. Я говорил, что мне плевать на эти проблемы. Страха у меня на этот счет действительно не было и нет, даже понимая, что я скорее всего недооцениваю масштаб проблем, которые могут у меня быть.

Это был самый счастливый полет. И если улетая в феврале из Астаны я молил богов, чтобы этот самолет вместе со мной рухнул на землю, избавив меня от всех страданий, то теперь я молил их, чтобы ничего не случилось, ведь всё обрело смысл.

После возвращения по домам к нашей страсти в переписке добавились серьезные обсуждения нашего будущего (про эко, про ее переживания, что уже скорее всего не сможет сама мне родить ребенка, про заморозку ее яйцеклеток в случае чего, про суррогатное материнство и про риски, связанные со всем этим, про стоимость всех этих процедур. Я планировал на всё это заработать. Говорила, что готова ради меня к таким рискам). С отцом ее ребенка у нее участились ссоры после ее возвращения. Ссор и до этого было много.

И вот я пишу это письмо в конце июня. Три недели сейчас она страдала и вроде как хотела бросить дочку ради меня. После очередной крупной ссоры с ним она завела разговор о том, чтобы им больше не жить вместе. Но он сразу забрал у нее дочку и пообещал, что в случае ухода она ее никогда больше не увидит (квартиры, машины, счета оставит). Что он догадывается, что она собирается не просто уйти от него, а уйти к кому-то. Она надеялась, что может с ним расстаться и ребенка не заберут. Разрешат хотя бы регулярно видеться с дочкой. Но он сразу поставил более жесткие условия. Три недели она страдала и пыталась сделать выбор между мной и дочкой. Ей становилось все хуже и хуже, и видя это я уже сам начал говорить о том, чтобы она меня попробовала разлюбить и забыть. Я очень переживал за нее. Я винил себя за все страдания, что ей приходится переживать. Не хочу, чтобы она лишилась дочки. И тем более ее хочу быть причиной, по которой она ее лишится. И с дочкой ее я конкурировать не собирался. Человек проиграл по всем любовным фронтам и вынужден доходить до таких рычагов давления, чтобы оставить с собой рядом женщину, которая его не любит. Кому он делает хуже? Только себе.

Я переживал, что от такой «конкуренции» с ее дочкой любви ко мне станет меньше, поэтому проиграть тут было совсем не страшно, а скорее наоборот.

Расстроен до глубины души, конечно, что этот мужчина использует дочку, как рычаг давления на нее, но и в то же время утешает понимание, что чем сильнее так давить и держать — тем сильнее будут хотеть от тебя вырваться. Еще до встречи в Москве после их ссор она ни раз говорила, как хочет всё бросить и уехать ко мне. Как ей там тяжело. Ссоры и даже драки. Что терпит только из-за дочки. Как однажды остановилась в одном клике от того, чтобы купить билет и улететь ко мне. Я, конечно, ко скепсисом (скрываемым) к таким заявлениям относился, но на пустом месте такое же не возникнет.

В итоге сейчас дошло до суда, дочку ей на каких-то условиях вернули, но опекунства лишили. Вообще, они не в браке и как моя позорная ищейка выяснила, он официально вообще женат на другой. Мне она про это ничего не говорила. Но в Ж. он влюблен еще безумнее, чем я. И теперь положение у нее еще более шаткое. Потерять дочку ей всё проще и проще. А она ее очень сильно любит. У Ж. депрессия началась. Говорит, что хоть и вернули дочку, но из ямы, в которую провалилась во время разлуки с ней, выбраться не может. Уже несколько недель почти не общаемся, вижу, что ей совсем не до меня. Я не навязываюсь, но и не отмораживаюсь. Винит себя, что у нее ничего не получилось (уйти, чтобы не забрали дочку и быть со мной). Винит себя, что дала мне надежду. Попросила забыть ее.

Сказал, что не могу без нее и не хочу забывать. Поблагодарил, что она вообще попыталась пойти на такое ради меня. Сказал, что готов ждать хоть до совершеннолетия дочки, пока чувствую ее любовь ко мне. Она для меня как анестезия, с ней почти не больно. Она же говорит, что у нее сердце разрывается от того, что она ломает мне жизнь, что не хочет, чтобы я всем ради нее жертвовал. А я считаю, что это я ей жизнь ломаю и для меня тут никакой жертвы нет, наоборот она всем жертвует. Переживает, что из-за нее у меня не будет нормальной семьи и детей. Но детей мне никогда и не хотелось. И семьи не хотелось. Только с ней захотелось такого впервые. И если мы просто будем вместе, то это уже будет лучше всего.

Есть надежда, что любовь ко мне когда-нибудь перевесит всё и так больно без дочки ей не будет, если придется расстаться с ней из-за меня. Ну или как-нибудь дотерпим, когда дочка станет постарше и не будет уже угрозы, что она ее потеряет. К Ж. любви моей с каждым днем все больше. Она меня тоже вроде бы все сильнее и сильнее любила. По крайней мере до вот этой ужасной ситуации с судом.

Спасибо вам.

P.S. Посмотрели, когда были вместе «Небеса могут подождать» (1943), о которых я узнал из вашего блога. Нам очень понравилось)) В каких-то моментах Ж. находила во мне сходства с главным героем))