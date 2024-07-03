 

Нэнси Пелоси предложила обнулить президентские сроки Барака Обамы

03.07.2024, 13:33, Разное
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Лучший кандидат на пост президента от демократов взамен Джо Байдена – Барак Обама, считает старейший деятель Демократической партии США Нэнси Пелоси.

Чтобы сделать возможным его участие в президентской гонке, демократы планируют скорректировать Конституцию с тем, чтобы обнулить сроки 44-го президента.

Пелоси признала, что Байден «может сталкиваться с объективными трудностями при осуществлении своих обязанностей», однако добавила, что это «не повод допустить победу Трампа».

– Все эти полтора месяца было много встреч с избирателями. Кто-то прямо говорил: нам нужен Обама. Кто-то выступал за обновление власти, за новые лица. Но при этом и они говорили: всё-таки нужно, чтобы Обама присматривал. Зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо честно, открыто, публично предусмотреть… И вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Обама – не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично, но мы должны обязательно этот вопрос ставить, — сказала спикер.

Голосование по поправке к Конституции ожидается на следующей неделе, после того, как её конституционность подтвердит Верховный суд США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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