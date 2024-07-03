Мнение «аналитика»: О второй сенсации дня… Трамп теперь «ни у чём не уиноват»?

И ещё в копилку неожиданностей последних суток. Как только действующий американский президент Джо #Байден с треском проиграл первые предвыборные дебаты бывшему американскому президенту Дональду Трампу, существенно повысив его шансы стать новым американским президентом, оживился американский Верховный #суд.

И это весьма показательно с точки зрения того, как устроена политическая система #США. Ну и электоральная президентская гонка тоже.

Предысторию помнят не только лишь все. Если вкратце, как только стало понятно, что экс-президент Дональд #Трамп не намерен отсиживаться на пенсии, а хочет вернуться в «большую политику», против него резко активизировали сразу несколько судебных процессов. В том числе — по обвинению в попытке мятежа из-за событий 6 января 2021 года. Тогда группа недовольных избирателей пришла в Капитолий творить бесчинства «прямую демократию». Минюст, который через пару дней стал уже подконтрольным новому президенту Джо Байдену, посчитал, что так нельзя. И что именно Трамп призвал людей к беспорядкам. Адвокаты последнего подали протест, ссылаясь на предусмотренный Конституцией США президентский иммунитет своего подзащитного. В феврале этого года Федеральный апелляционный суд постановил, что в рамках предъявленных обвинений «президент Трамп» стал «гражданином Трампом», а значит иммунитета не имеет, хотя и был на тот момент действующим главой государства.

Это открывало Дональду Трампу «дорогу дальнюю, казённый дом». Но тут вмешался Верховный суд.

И неожиданно для нынешних властей постановил, что экс-президент Дональд Трамп таки имеет #право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. «В соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей характер президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности. По крайней мере, в отношении осуществления президентом своих основных конституционных полномочий этот иммунитет должен быть абсолютным», — говорится в заключении судьи Джона Робертса. Вместе с тем он отметил, что президент не имеет иммунитета в отношении своих неофициальных действий, и что не всё сделанное главой государства на своём посту носит официальный характер. Поэтому суду первой инстанции предстоит оценить, какие действия Дональда Трампа в период его президентской каденции будут защищены согласно решению Верховного суда, а какие нет.

Что интересно, провозглашая этот правовой компромисс, Верховный #суд разделился «по партийной линии». Трое судей, которых назначали президенты-демократы, выступили против. Но оказались в меньшинстве. Что ещё более интересно, некоторые из них открыто раскритиковали судебное решение «по горячим следам». При этом их аргументация сводилась к спекуляциям «А если вдруг Трамп (да-да, именно Дональд Трамп, а не просто абстрактный “президент” — А.Н.), снова став во главе Белого дома, прикажет спецназу убить оппонента, он что, не понесёт за это никакой ответственности?». Ну, то есть, рассуждения в духе известной детской сказки: «А если бы у меня был сын, и я послал бы его в погреб за вином, а тут на него упал бы кувшинчик с верхней полки, то ведь сына бы он убил? А-а-а, какое горе!».

И эти люди ещё критикуют российскую судебную систему! (*facepalm).

Но в целом Дональд Трамп таким вердиктом Верховного суда доволен. В своей соцсети Truth Social он назвал это решение «большой победой для нашей Конституции и демократии». Попутно судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отложил вынесение приговора экс-президенту по другому делу, где присяжные уже вынесли свой вердикт, признав того виновным по всем пунктам. Теперь хотя бы номинация Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии пройдёт без сучка и задоринки, поскольку он формально ещё обвиняемый, а не преступник.

Похоже, «неудачника» Джо Байдена уже сама система начала потихоньку сливать?

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