Рыбинский мост будет закрыт для движения транспорта с 6 по 10 июля ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рыбинский мост будет закрыт для движения транспорта с 6 по 10 июля

03.07.2024, 13:13, Объявления
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Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу на следующей неделе.

Перекрытие запланировано с 00:10 часов 06.07.2024 по 05:00 10.07.2024.

Заливка будет выполнена в первый день. Три дня уйдут на то, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Бетонирование коснется пролетных строений ПС1, ПС2, ПСЗ, ПС9, ПС10, ПС11 с обоих берегов.

Во время полного перекрытия моста будут организованы перехватывающие парковки, увеличено количество рейсов общественного транспорта по левобережью, экстренные службы усилят своё дежурство в заволжских микрорайонах.




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