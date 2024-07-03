Рыбинский мост будет закрыт для движения транспорта с 6 по 10 июля

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу на следующей неделе.

Перекрытие запланировано с 00:10 часов 06.07.2024 по 05:00 10.07.2024.

Заливка будет выполнена в первый день. Три дня уйдут на то, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Бетонирование коснется пролетных строений ПС1, ПС2, ПСЗ, ПС9, ПС10, ПС11 с обоих берегов.

Во время полного перекрытия моста будут организованы перехватывающие парковки, увеличено количество рейсов общественного транспорта по левобережью, экстренные службы усилят своё дежурство в заволжских микрорайонах.