Женский простатит впервые вошёл в топ-10 болезней в Великобритании

Женский простатит стал девятой по распространённости болезнью в Великобритании. Речь идёт о настоящей эпидемии, которая усугубляется нехваткой профильных специалистов, пишет медицинский таблоид Daily Farrier.

Как отмечается в статье, удивителен тот факт, что до 2000-х годов в Великобритании не фиксировалось ни одного случая простатита у женщин, в «нулевых» зафиксировано всего 22 случая, но с 2011 года начался лавинообразный рост заболеваемости и сейчас у врачей наблюдаются десятки тысяч пациенток с соответствующим диагнозом.

– Эта вспышка, происхождение которой ещё предстоит выяснить, стала суровым тестом для нашей системы здравоохранения. И этот тест мы провалили, – пишут журналисты. – Фиксировались сотни случаев, когда гинекологи ссылались на отсутствие должной квалификации и отправляли пациенток к мужскому врачу – урологу, тем самым совершая открытый мисгендеринг и хейт-спич. Кампания по массовым увольнениям нацистов, надевших белые халаты, ко всеобщему удивлению не улучшила ситуацию в здравоохранении, а скорее ухудшила.

Сейчас положение дел исправляют, отправляя гинекологов на двухнедельные курсы повышения квалификации, помогающие им «расширить специализацию и начать помогать всем женщинам, а не только биологическим». Одновременно выросло и число осложнений в результате неправильно назначенного лечения. В причинах этого тоже предстоит разобраться специальной комиссии.

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