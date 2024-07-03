 

Женский простатит впервые вошёл в топ-10 болезней в Великобритании

03.07.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Женский простатит стал девятой по распространённости болезнью в Великобритании. Речь идёт о настоящей эпидемии, которая усугубляется нехваткой профильных специалистов, пишет медицинский таблоид Daily Farrier.

Как отмечается в статье, удивителен тот факт, что до 2000-х годов в Великобритании не фиксировалось ни одного случая простатита у женщин, в «нулевых» зафиксировано всего 22 случая, но с 2011 года начался лавинообразный рост заболеваемости и сейчас у врачей наблюдаются десятки тысяч пациенток с соответствующим диагнозом.

– Эта вспышка, происхождение которой ещё предстоит выяснить, стала суровым тестом для нашей системы здравоохранения. И этот тест мы провалили, – пишут журналисты. – Фиксировались сотни случаев, когда гинекологи ссылались на отсутствие должной квалификации и отправляли пациенток к мужскому врачу – урологу, тем самым совершая открытый мисгендеринг и хейт-спич. Кампания по массовым увольнениям нацистов, надевших белые халаты, ко всеобщему удивлению не улучшила ситуацию в здравоохранении, а скорее ухудшила.

Сейчас положение дел исправляют, отправляя гинекологов на двухнедельные курсы повышения квалификации, помогающие им «расширить специализацию и начать помогать всем женщинам, а не только биологическим». Одновременно выросло и число осложнений в результате неправильно назначенного лечения. В причинах этого тоже предстоит разобраться специальной комиссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Врач назвала категории людей, которые хуже всего переносят жару

03.07 / Сентябрьский концерт Канье Уэста в Лужниках откроет «Коррозия Металла»

03.07 / Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником

03.07 / Врач назвала причины высокого и низкого уровня лейкоцитов

03.07 / IT-специалист: чехлы летом способствуют опасному нагреву смартфона

03.07 / Поза «нога на ногу» грозит появлением болей в спине и несгибаемостью стопы

03.07 / iPhone 16 и 16 Pro получат общий процессор Apple A18, чтобы обеспечить всем устройствам совместимость с ИИ

03.07 / Йети напугал группу туристов в лесу Луизианы

03.07 / Иран и Россия укрепляют военное сотрудничество

03.07 / Лазерная эпиляция превратилась для уфимки в череду ошибок со стороны салона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика