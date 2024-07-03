Врач назвала причины высокого и низкого уровня лейкоцитов

В организме человека лейкоциты играют важную роль в борьбе с инфекциями и токсинами. При их колебаниях требуется внимание специалистов.

Оптимальный уровень лейкоцитов может варьироваться в зависимости от физиологических факторов. Так, во время беременности или в первые дни жизни у новорождённых их число может быть повышенным. Также лейкоцитоз может наблюдаться после физических нагрузок, посещения сауны или бани, а также после приёма пищи.

Однако превышение нормы лейкоцитов часто сигнализирует о патологиях. Причинами могут быть бактериальные инфекции, воспаления, аутоиммунные заболевания, онкология.

Низкий уровень лейкоцитов, в свою очередь, может быть вызван приёмом лекарств, нехваткой витаминов, системными аутоиммунными заболеваниями, вирусными инфекциями и некоторыми видами рака.